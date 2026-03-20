Todo luchador sueña con una noche en la que las rivalidades se olviden y lo único que permanezca sea el reconocimiento a una vida dedicada al ring.

Esa velada ha llegado para El Satánico, uno de los íconos más grandes de la lucha libre mexicana, quien hoy se despide, luego de más de medio siglo de combates.

La Arena México, templo sagrado del pancracio, se convierte en el escenario de un homenaje lleno de nostalgia y gratitud.

“Va a ser una noche inolvidable para un servidor y la lucha libre. Nunca imaginé todo lo que ha movido y causado el personaje de Satánico. Le agradezco a Dios y a la vida por llegar a 52 años activo. Habrá tristeza, quizá no la refleje... Lo más bonito será ver a mi familia al frente”, mencionó, en entrevista con EL UNIVERSAL Deportes.

Con los reflectores sobre él, Daniel López cierra una trayectoria en la que forjó rivalidades, inspiró generaciones y se consolidó como un referente indiscutible.

“Me retiro del ring, no voy a caer como compañeros que duran años en giras. Seguiré puliendo a las nuevas generaciones en el gimnasio. Hay que ser justos, me siento en buenas condiciones para continuar, pero es necesario dar paso a las nuevas generaciones; ellos sabrán otorgar el lugar que merece la lucha libre”, aseguró.

Con el deseo de dar un gran espectáculo, el veterano esteta habló de Atlantis y Blue Panther, sus rivales en la última presentación, a quienes dijo respetar.

“Es un gran triangular, son dos íconos de la lucha libre. Han sido grandes rivales míos y buenos compañeros en estos años. Los tres respetamos al deporte”, finalizó la leyenda.

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