El rarámuri Onorio Tomás gana el maratón de los 10 km de Guachochi 2024

Correr es su pasión, llegar a la meta es su orgullo. El rarámuri Onorio Tomás Juárez, con un tiempo de 33:11, cruzó la meta y se llevó los 10 km de Guachochi 2024.

Después de ganar la prueba inaugural del Ultramaratón de los Cañones, el número 681 se dijo contento y feliz, luego de conseguir el primer lugar.

“Estuvo bueno, esta vez no estuvo el solecito, estuvo fresco. Estoy emocionado por llegar en el primer lugar. No había competido en el de los 10 kilómetros, es la primera vez que compito aquí en Guachochi”, señaló el ganador a los medios de comunicación.

El originario de Tatahuichi, localidad cercana a Guachochi, aseveró que los gritos y el ovaciones de la gente, lo motivó a correr más rápido y así cruzar la meta con un tiempo de 33:11: “El ambiente me dio mucho ánimo, me emocioné mucho cuando estaban gritando”.

Onorio además de correr, se dedica a la agricultura, pero siempre se da un tiempo para entrenar y a pesar de que no sueña con competir en un “ultra”, cada carrera la disfruta máximo: “La verdad si me preparé para los 10 km, para poder lograrlo. La verdad no( piensa correr algún ultramaratón), por que es muy diferente el de los 63. Entreno dentro de la sierra”.

El segundo lugar fue para Luis Antonio Parra, quien cronometró 33:35 y en el tercer peldaño se ubicó Airsteo Valencia Cubesari quien hizo 34:26.