El marchista José Luis Doctor sube al podio en Dudinska; impuso récord mexicano

Los deportistas mexicanos siguen teniendo buenos resultados en el comienzo del 2025, año de arranque para el sueño de llegar a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Ahora logrando acceder al podio dentro de la tradicional carrera Dudinska 50, en Eslovaquia que vio a José Luis Doctor subir al podio.

Luego de una larga carrera. el atleta azteca terminó en la tercera posición dentro de la categoría de 35 kilómetros, con un tiempo de 2:24:41.

La actuación de Doctor, además de permitirle recibir el reconocimiento de los aficionados locales, le significó imponer un nuevo mexicano en la distancia, superando lo hecho por Andrés Olivas, quien hace unos días hizo 2:25:08.

Dentro de las buenas noticias para la delegación mexicana, se encuentra el lograr la marca para estar Mundial de Atletismo de Japón, una lista que completó Julio C. Salazar.

Luego del subir al podio, José Luis Doctor aprovechó las redes sociales para agradecer el cariño y respaldo, que fue fundmental para no dejar el deporte.

"Lo hermoso del deporte es la revancha te da, casi 7 meses complicados donde el tirar la toalla pasó por mi cabeza pero la ayuda de mi psicólogo ayudó a darle vuelta no solo en el deporte si no también en lo personal, y hoy habla más el resultado de estos meses, mejorando marca personal y Récord Nacional compitiendo contra los mejores y claro esto aún no acaba", escribió.