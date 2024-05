El duro mensaje de Álvaro Fidalgo tras la eliminación del América en Concacaf

Mientras Diego Valdés negó que la eliminación de la Concacaf Champions Cup haya sido un fracaso, Álvaro Fidalgo fue autocrítico y lanzó un contundente mensaje.

El futbolista español aceptó tristeza, frustración y desde luego no negó que caer ante los Tuzos del Pachuca en el Estadio Hidalgo fue un gran fracaso.

"Todos sabemos lo que supone esto, no voy a decir nada nuevo. Es un fracaso, porque era un título importantísimo, un título internacional, estar en el Mundial de Clubes 2025, para esta institución, el club más grande que hay. Nos vamos muy jodidos", aseveró el "Maguito".

Para Fidalgo, el plantel de las Águilas era suficiente para aspirar a los dos campeonatos, pero enfatiza que deben cambiar el chip lo antes posible si quieren buscar el título de la Liga MX.

"Teníamos equipo de sobra para ganar los dos títulos, estar en ello… Nos vamos muy muy muy jodidos, sabemos lo que supone perder una semifinal y no ganar títulos en América y ahora hay que aguantar críticas, sacar el carácter, esto no puede afectarnos para lo que vienen no podemos permitirnos eso", agregó contundente.

América va por la 15 con más obligación

Luego de quedarse sin la posibilidad de ir al Mundial de Clubes 2025 en Estados Unidos, Álvaro Fidalgo sin temor a la presión, aseguró que buscar al bicampeonato en la Liga MX se ha convertido en una obligación mayor.

"El miércoles que viene comienza otro torneo, comienza la Liguilla y todos sabemos lo que supone. Si era una obligación para nosotros ganar la 15, después de todo eso aún más", concluyó.