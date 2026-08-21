A casi 13 años de su última visita al Universitario, Atlante llega esta noche con el objetivo de salir victorioso contra Tigres en la Jornada 5 del Apertura 2026.

El 19 de octubre de 2013, los Potros de Hierro no pudieron sorprender a los felinos, que encontraron la victoria (3-1) en la Jornada 14 de aquel torneo Apertura.

Los azulgrana viven un momento dulce en la Liga MX. Después de perder en su duelo inaugural frente al Necaxa, el cuadro de Miguel Herrera hila tres partidos sin conocer la derrota: una victoria frente a Cruz Azul y dos empates, incluyendo el 1-1 con el América.

En su último encuentro, los capitalinos enfrentaron al Toluca y firmaron un 0-0, que fue interpretado como un buen resultado frente a una de las escuadras más en forma del futbol mexicano y que reafirmó que su inicio no es ninguna coincidencia.

Con cinco unidades, el Potro marcha en la decimotercera posición de la clasificación, a dos puntos de la zona de Liguilla.

Por su parte, Tigres vive una realidad llena de dudas. Aunque terminó la Leagues Cup con tres victorias (todas en penaltis) y cerca de meterse a los cuartos de final, el cuadro de la UANL regresó al torneo local para sumar un descalabro contra el Atlas en Jalisco, resultado que se sumó al preocupante momento que vive. Bajo el mando de Víctor Manuel Vucetich se espera que todo mejore.

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Dentro de su calendario, los universitarios se han enfrentado a Tijuana, Atlético de San Luis, Querétaro y Atlas.

Su único empate ha sido con los potosinos y perder contra el resto de los equipos claramente ha sido alarmante para la afición y el club de la U, sobre todo por que pasaron casi un mes sin entrenador.

Los de la UANL suman un punto en cuatro jornadas, por lo que saben que no pueden dejar más puntos en el camino.

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Los Potros de Hierro no se cansan de sorprender y esta noche quieren hacer suyo el Volcán.

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