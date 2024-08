Ed Sheeran se convierte en accionista minoritario de un equipo de la Premier League

El cantante británico Ed Sheeran ha adquirido una participación minoritaria en el Ipswich Town, según confirmó este viernes el propio artista tras comprar el 1,4 % de las acciones de este club de futbol del sureste de Inglaterra, recién ascendido a la Premier.

El cantautor, de 33 años, aseguró en un comunicado que está feliz de poder poner "algo de dinero" en el equipo al que ama, al que sigue desde que se mudó al condado de Suffolk cuando tenía tres años.

El Ipswich Town explicó que Sheeran tendrá una asiento en el palco ejecutivo en el estadio de Portman Road, si bien precisó que no se incorporará a la junta directiva ya que su inversión es "pasiva y minoritaria".

El músico destacó que el "sueño" de cualquier aficionado es "ser propietario" de su equipo y agradeció la oportunidad de formar parte de los 'Tractor Boys', con los que ya colaboraba desde 2021 como principal patrocinador de sus camisetas y a los que ha diseñado la tercera equipación.

"Ser seguidor del Ipswich es una alegría. Hay altibajos, pero en el futbol hay que aceptarlo. No soy accionista con derecho a voto ni miembro de la directiva, solo estoy poniendo algo de dinero en el club que amo y él me devuelve el gesto, así que no me pidáis sugerencias sobre fichajes o tácticas", bromeó Sheeran.

El presidente de la entidad, Mark Ashton, recordó que el apoyo del cantante durante los últimos tres años ha sido "extraordinario", por lo que esta inversión es una evolución "natural de nuestra relación".

"Que uno de los artistas más importantes del mundo nos haya dedicado tanto tiempo y le haya dado al club una exposición tan increíble en todo el mundo, pidiendo muy poco a cambio, demuestra el hecho de que esta relación sea tan especial", celebró el directivo.

"Estoy deseando que empiece este fin de semana" la liga inglesa, agregó Sheeran, en el que el Ipswich debuta en casa en la máxima categoría este sábado ante el Liverpool.

