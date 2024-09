Dmitry Bivol lanza mensaje sobre darle la revancha al Canelo Álvarez: Él eligió antes otras peleas

Saúl ‘Canelo’ Álvarez se impuso recientemente al puertorriqueño Edgar Berlanga, en un deslucido combate, pero la lista de pendientes aún no termina para el púgil mexicano.

Y uno de ellos es la revancha contra Dmitry Bivol. En mayo de 2022, Canelo sufrió la segunda derrota de su carrera frente al ruso, al caer por decisión unánime en la disputa por el cinturón semipesado de la AMB.

Desde entonces, la revancha ha sido un pendiente constante para el jalisciense; sin embargo, Bivol ha minimizado, por ahora, darle la posibilidad de otro combate al mexicano.

"Después de mi pelea contra Canelo, estábamos disponibles para la revancha, pero él eligió dos peleas más y nos dimos cuenta de que teníamos que seguir adelante”, lanzó Dmitry para iFL TV.

Bivol enfrentará el próximo 12 de octubre a Artur Beterbiev, en pelea para unificar los semipesados, por lo que pensar en otro pleito contra Saúl Álvarez “sería distracción para el ruso.

“Si nuestros caminos se vuelven a cruzar, no hay problema, podemos tener la revancha, pero, por ahora solo estoy concentrado en el 12 de octubre. Pensar en una revancha con Canelo no es mirar atrás, sino mirar hacia un lado. Me distrae de mi camino", concluyó.

