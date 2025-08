Casi un mes después de su salida oficial del América, el chileno Diego Valdés ya tiene todo listo para empezar una nueva historia en su carrera, aunque sufrió unos problemas cardíacos antes de firmar su nuevo contrato profesional.

En entrevista con el medio argentino Vélez 670, el atacante sudamericano reveló que “cuando llegué a Vélez me hicieron un examen al corazón y no salió bien. No pudimos firmar por ese tema, pero al otro día lo repetimos, se aclaró y salió todo bien. No hay nada de qué preocuparse”.

El futbolista chileno estuvo tres años en el América y fue parte fundamental del histórico tricampeonato americanista. Sin embargo, su carrera tenía un nuevo capítulo por escribirse y será en Argentina, con el Vélez Sarsfield, donde llegó después de ganarse el corazón de la afición azulcrema.

⚽️ Vélez se entrenó este domingo en la Villa Olímpica, con una sesión táctica defensiva y ofensiva, pensando en el encuentro del jueves ante San Lorenzo por el Torneo Clausura 2025. pic.twitter.com/shWuhY3A3k — Vélez Sarsfield (@Velez) August 3, 2025

Sin contar partidos amistosos, Valdés disputó un total de 140 partidos con la camiseta del América, donde anotó 38 goles y aportó 30 asistencias, y además de los tres títulos de Liga MX, conquistó el Campeón de Campeones y la Supercopa de la Liga MX bajo las órdenes de André Jardine. A nivel individual, ganó el Balón de oro al mejor medio ofensivo del futbol mexicano en 2023 y fue parte del 11 ideal de la Copa de Campeones de CONCACAF de 2024.

¿CUÁNDO PODRÍA DEBUTAR DIEGO VALDÉS CON VÉLEZ?

Por el campeonato argentino, el próximo partido del 'Fortín' es contra San Lorenzo el jueves 7 de agosto a las 16:00 horas (horario de la Ciudad de México).

Sin embargo, el conjunto argentino también está en octavos de final de la Copa Libertadores, donde enfrentará al Fortaleza de Brasil el próximo martes 12 de agosto a las 16:00 horas por el partido de ida.

