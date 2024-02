De Miñaur confía en llegar a un mejor nivel en Acapulco

Acapulco.— Alex de Miñaur es uno de los tenistas que aceptaron el reto “Back to back”; es decir, competir en el Abierto de Los Cabos y después en el Abierto Mexicano de Acapulco; en el primero fracasó, y en el segundo inició en plan grande.

“[Jugar] aquí en México no es fácil, es diferente al resto del mundo. Las canchas son bastante lentas y la pelota bota muy alto. Cada día he estado un poquito mejor y espero encontrar mi mejor nivel en Acapulco”, expresó el australiano, en exclusiva a EL UNIVERSAL Deportes.

El campeón vigente del AMT necesitó una hora y 19 minutos para doblegar (por parciales de 6-2 y 6-1) al japonés Taro Daniel, en lo que fue su primer duelo en este torneo. Curiosamente, el estadounidense Alex Michelsen —la semana pasada— necesitó una hora y 22 minutos para eliminar a De Miñaur en Los Cabos, lo que —asegura— fue consecuencia de la falta de entrenamiento.

“No fue un secreto que no me sentí nada cómodo en la cancha; al final, no tuve suficiente tiempo de adaptarme a las condiciones, viniendo de Rotterdam, donde es una cancha rápida... Eso me costó, y por eso pasó lo que pasó”, reconoció el actual número nueve del mundo.

Para que esto no se repita, De Miñaur llegó desde el sábado a entrenar al estadio de la Arena GNP Seguros, porque sabe que las expectativas en Acapulco son altas, simplemente, porque tiene la posibilidad de pelear el bicampeonato, y representa un torneo complicado por la calidad de rivales.

“No digo que estoy adaptado al 100 por ciento, pero sí me siento más cómodo”, agregó el ganador de siete títulos ATP.

Antes de pensar en alzar el trofeo, lo que más quiere Alex es recuperar la confianza en su tenis, con la cual ya disputó una final en apenas nueve semanas de calendario ATP.

“Tengo que basarme en mi verdadero nivel. La semana pasada no lo di, pero ya veremos sí aquí puedo ir poco a poco, para entregar el desempeño que quiero”, aseveró el jugador de 25 años.