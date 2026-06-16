La Copa del Mundo de 2026 continúa regalando historias que reflejan el esfuerzo y la perseverancia de futbolistas que, tras años de trabajo, logran abrirse paso en el escenario más grande del planeta. Entre esos relatos que conectan con la afición, destaca uno con un significado especial para México y la Liga MX.

Se trata de Maxi Araújo, seleccionado uruguayo que dejó huella en su paso por el futbol mexicano y que ahora comienza a escribir su nombre a nivel mundial. Hace unas horas, el atacante fue clave para su selección al marcar el gol del empate (1-1) ante Arabia Saudita, convirtiéndose en el salvador de su equipo y confirmando su crecimiento en el máximo escaparate del futbol internacional.

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El actual futbolista del Sporting de Portugal, hoy pieza clave en el esquema de Marcelo Bielsa, mantiene una conexión especial con el futbol mexicano, particularmente con Puebla y Toluca, clubes que fueron fundamentales en su formación y proyección profesional.

Araújo llegó a La Franja en 2019 con apenas 19 años y, bajo la dirección de Nicolás Larcamón, se consolidó rápidamente como un elemento desequilibrante. Durante su etapa en Puebla disputó 83 partidos, mostrando un crecimiento constante que lo colocó en el radar de Toluca, equipo al que arribó en 2023 y donde terminó por afianzarse como figura antes de dar el salto al futbol europeo.

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A lo largo de su carrera, el uruguayo no ha ocultado su gratitud hacia ambas instituciones. En diversas entrevistas ha reconocido el respaldo recibido tanto de los clubes como de sus aficionados, e incluso ha dejado abierta la posibilidad de regresar en el futuro, una vez concluya su etapa en Europa.