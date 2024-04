David Faitelson afirma que “Henry Martín no es, ni será leyenda de América”

Henry Martín este fin de semana anotó su gol 100 con América, lo hizo en el Clásico Capitalino ante Pumas y entró en una selecta lista de goleadores azulcremas, sin embargo, para el periodista David Faitelson esto no es suficiente para llamar “leyenda” a la Bomba.

“Henry Martín no es leyenda, a veces hacer goles no alcanza para cumplir todos los cometidos, no es, ni será leyenda del club”, dijo en su programa Faitelson Sin Censura.

Lee también Jesús 'Tecatito' Corona está recibiendo ayuda psicológica por parte de Rayados

Aunque el delantero azulcrema ya superó a goleadores como Carlos Reinoso, Salvador Cabañas y Carlos Hermosillo, David descarta que a futuro sea recordado como lo son otros futbolistas.

“Su valía en los últimos años es innegable, difícilmente podrá meterse a un circulo muy especial de futbolistas legendarios de América como Reinoso, Enrique Borja, Zague o Cuauhtémoc ”, añadió el analista de TUDN.

Faitelson no demeritó el trabajo del yucateco porque “100 goles en América no es fácil anotarlos, mucho menos siendo mexicano, en un equipo que históricamente basa la mayor parte de su juego ofensivo en futbolistas extranjeros”, pero por el momento es imposible llamarlo leyenda de las Águilas.

“Hay algo que lo limita en ese sentido, pero vamos a darle el beneficio de la duda. Henry lo ha hecho bien la leyenda, sin embargo, es otra cosa”, afirmó David.

Para @DavidFaitelson_ hablar de 'leyenda' sobre Henry Martín 'es otra cosa'



❌"No es NI SERÁ LEYENDA DEL CLUB"#FaitelsonSinCensura

🔴EN VIVO por TUDN pic.twitter.com/ZAUWfyvRpu — TUDN MEX (@TUDNMEX) April 23, 2024

Lee también VIDEO: Ali Heibati, peleador iraní de MMA patea a edecán previo a su combate