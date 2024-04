Henry Martín cancela visita a programa tras derrota ante Pumas

La dolorosa derrota de América en la cancha de Pumas el pasado sábado caló fuerte en Henry Martín, elemento que se vio molesto por el resultado.

Un sentimiento que siguió dentó del atacante de la Selección Mexicana, y quien durante los universitarios llegó a 100 goles con la camiseta azulcrema.

Llegando al extremo de cancelar su presentación en el programa de la Triisecta, espacio que se transmite por Twitch y que cuenta con algunos elementos del equipo americanista.

El encargado de compartir la molestia de Martín a los seguidores fue Miguel Layún, quien acompañado por Igor Lichnovsky y Kevin Álvarez contaron los motivos de su ausencia.

"Él, a su personalidad, no estaba de ánimo para venir hoy. Está prometido sí o sí, me dijo: ' Se los prometo, voy en la semana del Play In, ya confirmado'", dijo Layún.

Una actitud que fue tomada por buena manera por la afición, que compartió su malestar ante la derrota en el Estadio Olímpico Universitario.