El Monterrey no pasa por su mejor momento en el torneo, al arrastrar una racha de cuatro partidos consecutivos sin conocer la victoria, y en tres de ellos con derrota de por medio. Entre Liga MX y Copa de Campeones de CONCACAF, han tenido que rotar el once inicial, aunque hay una gran ausencia, la de Jesús 'Tecatito' Corona, por motivos extracancha.

De acuerdo con diversos reportes, el atacante mexicano con gran paso por el futbol europeo tendría problemas personales, por lo que Rayados lo apoyó con ayuda psicológica hasta que se recupere.

El canterano estrella de la Pandilla no entrenó en los últimos dos entrenamientos y además no ha sido convocado a los últimos partidos contra Inter Miami, Cruz Azul, Tigres y León, mismos donde Rayados no ha podido ganar.

“Jesús está en un momento que quizá necesita ese tiempo adecuado para poder estabilizar diferentes cosas deportivas, emocionales y demás” confesó el Tano Ortiz en conferencia de prensa.

