Julio César Chávez revienta a Ryan García: “De repente hace sus pende…”

Julio César Chávez es una de las voces autorizadas dentro del boxeo y ya habló respecto a la victoria de Ryan García frente a Devin Haney.

Chávez formó parte de la mesa de analistas encargada de la transmisión en Box Azteca, así como destacó sus fortalezas en el ring, hizo una fuerte crítica al nuevo campeón superligero del Consejo Mundial de Boxeo.

“Si Ryan García se dedicara a pelear, porque tiene pegada, tiene carisma, tiene todo, pero de repente hace sus pendejadas, sus locuras y echa todo a perder”, aseguró el ‘Gran Campeón Mexicano’.

Julio también detectó otra cuestión de García ante Haney, que reprobó totalmente.

“No entiendo a Ryan, es el de la pegada, lo ha demostrado a través de todas las peleas y cómo es posible que teniendo la pegada empiece a correr, empieza a ensuciar la pelea”, añadió Chávez González.

Incluso en uno de los rounds, liquidó a ambos pugilistas.

“La pelea no me está gustando, no veo nada de Haney, sólo jab, jab y el otro corre, corre”, expresó Julio César.

Al final, los jueces otorgaron la victoria a Ryan García, pero Chávez señaló que “faltó la cerecita del pastel, lo tiene que noquear”.

