Daniel Suárez y su clave para triunfar en la Nascar de Estados Unidos

A Daniel Suárez, su éxito en la franquicia de México le permitió escalar a la Nascar en Estados Unidos y, una de las claves para poder conseguirlo, fue seguir la línea que tomó desde que inició en el deporte motor: Siempre rodearse de los mejores.

El piloto regiomontano de Trackhouse Racing reveló, en exclusiva con EL UNIVERSAL Deportes, que su andar por el automovilismo le enseñó a siempre ir de la mano de quienes están en la cima, y eso —con el paso de los años— lo toma como uno de sus mayores aprendizajes en un mundo tan complejo como lo es el de las carreras profesionales, donde la alta competencia es día a día.

“Yo le diría al Daniel Suárez novato que encuentre a sus héroes y trate de aprender de ellos lo más que se pueda. Que encuentre a esas personas que son sus ídolos y cuestione cómo llegaron a donde están y qué fue lo que tuvieron que hacer para estar ahí... Que trate de rodearse siempre de gente mejor que uno”, aseguró el norteño.

El campeón de Xfinity ha tomado esa lección y es consciente de que debe aplicarlo no sólo en cuestiones deportivas, sino también en otros aspectos que también forman parte de su paso por el profesionalismo.

A final de cuentas, ser piloto en un serial tan relevante implica tener siempre la exigencia de entregar buenas cuentas.

“Rodearme de esa gente me ha funcionado, y no lo he hecho por sabiduría, lo he hecho —tal vez— por suerte, pero siempre es bueno tener gente mejor que yo para cosas como el marketing, los patrocinadores, las redes sociales, la fotografía. Rodearte de la mejor gente te lleva al siguiente nivel y eso, personalmente, lo he disfrutado mucho”, señaló el volante en Nascar.