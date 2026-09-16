El Cruz Azul no sólo jugará por otro trofeo. Esta noche, La Máquina también cargará con la bandera de la Liga MX, cuando visite al Inter Miami de Lionel Messi, en la Campeones Cup 2026. En pleno 16 de septiembre, el conjunto de Joel Huiqui buscará extender el dominio reciente de los clubes mexicanos sobre los de la MLS.

Los números respaldan a los tricolores. Los equipos de la Liga MX han ganado las más recientes tres ediciones y el historial de la competencia, que se disputa desde 2018 en casa del representante estadounidense, favorece (4-3) a los equipos mexicanos.

Para Joel Huiqui, el duelo representa la oportunidad de sumar un título a una etapa que comienza a llenarse de éxitos. La Máquina llega con el impulso que dejó el triunfo (4-3) sobre el América en el Clásico Joven, aunque el viaje a Miami sufrió una demora. El técnico descartó que esto afecte al plantel: “Más que una odisea, es parte del compromiso. El equipo está bien, ayer [lunes] descansamos muy bien en el hotel, en México; hoy [ayer] volamos y vamos llegando, pero estamos enfocados”.

El técnico cementero también dejó claro lo que significa esta final para el grupo. “Sabemos la dimensión del rival y la oportunidad de poder ganar otro título. La institución se lo merece”, expresó.

El Cruz Azul obtuvo su boleto luego de vencer (3-1) al Toluca en el Campeón de Campeones 2026 y ahora buscará su tercera corona en el año.

La Máquina, además, tiene una cuenta pendiente con el Inter Miami. Se enfrentaron por primera vez en la Leagues Cup 2023 y el conjunto estadounidense ganó (2-1) gracias a un tiro libre de Messi en tiempo agregado.

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El astro será el principal foco de atención, pero Huiqui aseguró que el Cruz Azul no diseñó un partido únicamente para detener al argentino: “Todos sabemos quién es Leo, pero nos importa mucho la forma y el sistema que puede proponer el rival. Sí hay un plan de partido, de cómo defendernos, cómo atacar y cómo hacer las transiciones, aunque nos enfocamos más en nuestra forma de jugar”.

El Inter Miami llega como campeón de la MLS y con figuras de peso en su ofensiva.

Messi suma 19 anotaciones y 13 asistencias, además de estar acompañado por Luis Suárez, Rodrigo de Paul y Casemiro.

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El goleador uruguayo dejó claro que en Florida toman el duelo con máxima seriedad: “Es un trofeo muy importante. Lo merecemos, porque ganamos la MLS el año pasado, y Cruz Azul hizo lo propio en México. Los dos equipos lo vamos a afrontar así”. También destacó que los celestes “vienen peleando en las finales” y anticipó “un muy lindo espectáculo”.

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