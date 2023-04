Cruz Azul: Rodrigo Huescas sueña con jugar en Europa

El sueño de todo futbolista es jugar en Europa, competir al máximo nivel y consagrarse a nivel internacional. Seguir los pasos de Santiago Giménez es su meta a corto o mediano plazo.

“Si me gustaría eso, no sé si a corto o largo plazo. Sí me visualizo estar en Europa. Me encantaría jugar por allá y no me queda de otra más que trabajar”, destacó el jugador de La Máquina.

Los rumores han crecido en los últimos meses sobre equipos de la Bundesliga, Eredivisie y de la Liga de Portugal, que han buscado sus servicios, pero hasta el momento nada se ha concretado.

Huescas está consciente que el trabajo del día a día, el jugar y mantener el nivel, le abrirán las puertas para que este sueño se concrete.

“Lo único que me propongo es el trabajo día a día. Estoy muy contento. Le agradezco al profesor Ricardo, al ‘Potro’ en su momento, por darme la oportunidad. Ha sido una experiencia muy bonita el poder estar tanto dentro como fuera, porque todos valemos lo mismo en el terreno de juego. A mi me ha motivado bastante. Me ha dado mucha motivación el jugar”, puntualizó el jugador cementero.

En la presente campaña, el canterano de La Máquina lleva 826 minutos en 14 juegos. De esos partidos, siete han sido como titular y lleva una anotación, la cual consiguió ante Pachuca.

Lee también: Santi Giménez quiere que un futbolista de Cruz Azul juegue en Europa

Voto de confianza para llegar a la élite





Su excompañero de equipo, Santiago Giménez, hoy estrella del Feyenoord, aseguró en una transmisión de Instagram, que él será el próximo en llegar al futbol europeo.

El delantero del Feyenoord señaló que desde las inferiores siempre demostró ser un jugadorazo.

“Creo que Huescas va a ser el siguiente canterano de Cruz Azul en explotar y venir a Europa. Ahorita que le dieron la oportunidad, demostró el pedazo de jugador que es, pero sigo insistiendo que los jugadores de fuerzas básicas deben tener más continuidad, aunque se equivoquen, que les den la confianza, no solo tres o cuatro partidos sino toda la temporada”, señaló el Bebote en su transmisión.