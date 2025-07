Conoce a los mexicanos que competirán en el Abierto de Los Cabos; la historia comenzará este lunes

Bajo el cielo veraniego de Los Cabos, Baja California, el Mifel Tennis Open by Telcel Oppo abrirá su telón este lunes, 14 de julio, con la presencia de 28 tenistas en el cuadro principal de singles. Mientras que, por la parte de dobles, habrá 16 parejas.

Si bien la mayoría de los competidores son extranjeros —entre los que figuran nombres como Andrey Rublev y Denis Shapovalov— el Abierto de Los Cabos contará con cuatro figuras que levantarán sus raquetas por defender a México.

La historia de la novena edición del Mifel Tennis Open by Telcel Oppo terminará el sábado, 19 de julio, cuando los finalistas se enfrenten en el duelo por la gloria definitiva. Sin embargo, antes de conocer el capítulo final, cada uno de los tenistas empezará su camino en la primera ronda del torneo categoría ATP 250.

Estos son los mexicanos que jugarán en el Cabo Sports Complex mientras, a lo lejos, chocan las olas del Océano Pacífico.

¿Quiénes son los mexicanos que competirán en el Abierto de Los Cabos?

Rodrigo Pacheco

El joven tenista es el mexicano mejor posicionado en el ranking de la Asociación de Tenistas Profesionales (ATP). El lugar 220 es suyo, pintado de tricolor.

Y aunque no se visualiza como campeón del certamen, confía en que dará una mejor actuación a la del año pasado: en ese entonces, fue eliminado —durante el segundo día de actividades en singles— por el australiano Aleksandar Vukic.

Este lunes, se enfrentará ante Adam Walton.

“Voy a luchar e intentar competir de la mejor manera. De nuevo,estoy muy feliz por cómo se han dado las cosasy por jugar en Los Cabos”, prometió el mexicano en entrevista con EL UNIVERSAL Deportes.

Luis Carlos Álvarez

El joven tenista mexicano jugará por primera vez en el cuadro principal de un torneo ATP. En su debut, el primer reto de Álvarez será ante el australiano James McCabe.

“Estoy muy contento por las cosas que he logrado. […] Emocionado por el nivel que estoy mostrando”, reconoció en conferencia de prensa.

Alex Hernández

Alex Hernández ya conoce la historia del Abierto de Los Cabos. Ha sido parte de ella.

Y como primer rival tendrá al japonés Taro Daniel.

Santiago González

Ya de regreso en México, Santiago González jugará en dobles, donde buscará coronarse de la misma forma en la que lo hizo en un no tan lejano 2023.

"Jugar en casa es algo muy especial, vengo de dos meses de estar en Europa y regresar a México me pone muy contento. Tengo mucha ilusión de volver a levantar el título. Para los mexicanos es un factor bueno jugar en casa y tener el apoyo del público y sin duda los últimos 10 años que he jugado aquí ha sido factor", platicó para los micrófonos del Mifel Tennis Open by Telcel Oppo.