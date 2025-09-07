Chivas vs León: Horario y transmisión para ver EN VIVO partido amistoso; HOY, domingo 7 de septiembre

La Fecha FIFA obligó a poner en pausa a la Liga MX, pero eso no impide que haya partidos amistoso entre clubes del futbol mexicano. En esta ocasión, Chivas y León se miden en el SeatGeek Stadium, en Chicago.

El Rebaño ya ha hecho costumbre ir a Estados Unidos para disputar juegos amistosos durante estas ventanas, ya que le sirve para conectar con la afición que radica del otro lado de la frontera.

Con la mira puesta en el Clásico Nacional del próximo fin de semana, el Guadalajara quiere aprovechar este encuentro para retomar un buen nivel antes de enfrentar al América, una vez que se reanude el futbol nacional.

Milito no contará con Roberto Alvarado, Tala Rangel y Luis Romo, ellos tres están con la Selección Mexicana; mientras que Yael Padilla y Hugo Cambreros están con la Sub-20.

Por su parte, León no tendrá disponible a su gran estrella, James Rodríguez, quien disputa las eliminatorias de Conmebol para 2026 con Colombia.

A pesar de tratarse de un amistoso, ambas escuadras buscan mantener el ritmo, por lo que seguramente jugarán con futbolistas titulares.

El panorama de cada escuadra es muy distinto respecto al Apertura 2025. Chivas está en los últimos tres lugares de la clasificación con solamente cuatro unidades; mientras que el León marcha noveno con 10 puntos.

