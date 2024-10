Chivas, Fernando Gago y Boca Juniors: Una trama de telenovela

“Lo voy a aclarar para serles sincero: Yo no tuve ninguna oferta, no tuve ningún llamado. No sé de dónde salen estas informaciones”, fueron las palabras de Fernando Gago, el sábado, minutos antes de que las Chivas disputaran el clásico tapatío.

Cuatro días después, esas mismas palabras se fueron a la basura. El todavía técnico del Guadalajara llegó a un acuerdo con Boca Juniors, el equipo de sus amores.

Sin embargo, el trabajo del estratega argentino con el club mexicano todavía no termina. Este domingo, el Rebaño Sagrado enfrentará al América en Houston. Partido amistoso que marcará el gris adiós del exjugador del Real Madrid.

Aunque todo se mantiene en la incógnita por las tres partes, en el conjunto rojiblanco esperan los dos millones de dólares de la cláusula de rescisión, y lo que menos les importa es si la pagará Gago o Boca Juniors. En el Guadalajara quieren poner punto final a esta situación, aunque tampoco otorgarán facilidades al club xeneize.

Las Chivas ya tienen la documentación para finiquitar todo. Lo que falta es el pago, que —según ha trascendido— haría el propio técnico, porque ya quiere irse.

Después se arreglaría con el club de sus amores, en el cual sería presentado la siguiente semana.

Con el Guadalajara, disputó octavos de final en la Copa de Campeones de la Concacaf y semifinales del Clausura 2024. En ambos, fue eliminado por el América.

Las palabras de Gago se fueron a la basura y su imagen en México quedará manchada, al tirar el proyecto que tenía con las Chivas. Los tiempos y las formas no fueron los mejores. Otra vez, el Rebaño Sagrado deberá ir contra la corriente. Primero se fue Fernando Hierro, director deportivo, y ahora el estratega que el español llevó.

El panorama de las Chivas no es alentador y por ahora marchan en puestos de Play-In.

