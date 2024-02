Chivas: Chiquete Orozco dejó un mensaje para el 'Chino' Huerta: "Es canterano y tiene el ADN de acá"

Este sábado la Liga MX tendrá a los cuatro grandes como protagonistas. En el estadio Akron, Chivas recibe a los Pumas en un partido que además de la tensión por ver quién se lleva los tres puntos y escala posiciones en la tabla, tendrá el ingrediente polémico de la visita de César Huerta.

En el torneo pasado, en la vuelta de los cuartos de final en el estadio Olímpico Universitario, el 'Chino' Huerta fue la figura de la remontada de Pumas sobre el Rebaño; sin embargo, los reflectores se los llevó por el particular festejo donde mostró una camiseta con la leyenda: "Re-Hecho en CU", con clara intención de restregarle en la cara a los aficionados tapatíos "lo que se perdieron".

De cara al partido de la jornada 8 del Clausura 2024, Jesús 'Chiquete' Orozco, zaguero del Guadalajara, habló sobre el gran momento que vive Huerta y recordó aquel momento.

“Me da gusto, porque al final y al cabo es mexicano, siempre hay que desearle el bien a un mexicano y es canterano de acá, quieran o no trae el ADN de acá. Allá en Pumas se ganó a la gente pero es canterano de acá" declaró con TUDN.

¿POR QUÉ EL CHINO HUERTA ESTÁ PELEADO CON CHIVAS?

El actual atacante de Pumas y de la Selección Mexicana debutó con el Guadalajara hace cinco años, bajo las órdenes de Matías Almeyda. Pintaba como una de las grandes promesas de la cantera rojiblanca, pero nunca logró ganarse un lugar en el once inicial. Cuando asumió como jugador universitario, confesó en una entrevista con Récord cómo fue su salida de la institución.

“Llegó un punto donde la pasé mal y más porque la gente se metía conmigo y ahí dejé de disfrutar un poco (...) En lo mental me hizo muy fuerte. La verdad no lo puedo negar que fue complicado. Yo creo que la espinita de no poder demostrar mi talento, todo mi futbol y es algo que me pica en el orgullo y pienso, y quiero sacármelo aquí en esta grandiosa oportunidad” declaró.

