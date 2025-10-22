Más Información

Con el final de la temporada regular a tres jornadas de distancia, el proyecto de Gabriel Milito en el Guadalajara parece haber encontrado la fórmula para ilusionar a la afición rojiblanca. Esta noche, contra el Querétaro, las Chivas buscarán su quinta victoria consecutiva y tres puntos que las metan en zona de clasificación directa a la Liguilla, algo que parecía lejano al inicio del Apertura 2025.

Desde que el entrenador argentino declaró, después del triunfo sobre el Puebla, que el resto del torneo su equipo jugaría cada partido como una final, las Chivas no han perdido.

El Rebaño tiene 20 puntos, uno menos que el Pachuca, dueño del último boleto directo a la Fiesta Grande del futbol mexicano.

Enfrente estarán los Gallos Blancos del Querétaro, que vienen de ser goleados por el Toluca, aunque están obligados a ganar para mantener vivo el sueño de colarse a la zona de Play-In.

Este torneo, el Guadalajara tiene saldo positivo jugando fuera del estadio Akron, con tres victorias en seis partidos, completando el balance con un empate y dos derrotas. El Querétaro, por el contrario, ha demostrado su irregularidad en territorio local, con récord de tres caídas en seis presentaciones en casa.

Al gran presente del equipo, lo acompaña un historial favorable para el cuadro tapatío. Las Chivas no pierden contra el Querétaro desde 2021 y tienen dos victorias en sus más recientes tres visitas al estadio La Corregidora, lo que aumenta su ilusión.

