Checo Pérez calla los rumores sobre su supuesto retiro con una escena de El lobo de Wall Street

Checo Pérez tuvo que ponerlo tanto en su cuenta de X (antes Twitter) como en la de Instagram, para callar todos los rumores que surgieron desde Europa en los que se señalaba que se retiraría de la Fórmula 1 en el Gran Premio de México 2024.

Tras el adiós de Daniel Ricciardo (RB) de la máxima categoría, el periodista británico Joe Saward apuntó que el tapatío había pactado con Red Bull Racing finalizar su contrato con ellos en la carrera del Hermanos Rodríguez, algo que este domingo, por la mañana, el 11 de la parrilla terminó por desmentir.

Pérez no lanzó algún comunicado o algún texto, sino que tomó una recordada escena de la película "El lobo de Wall Street", donde el protagonista, Leonardo DiCaprio (Jordan Belfort en la cinta) reitera con un micrófono: "No me voy".

En ambas redes sociales el volante de Guadalajara compartió el breve fragmento con la palabara "Sorry (perdón)", además de emojis de cara riéndose.

Cabe recordar que Pérez Mendoza firmó este 2024 una extensión de contrato por dos años más, es decir, hasta finales del 2026 con la escudería austriaca.

¿Cuándo se correrá el Gran Premio de México?

Falta menos de un mes para que la Fórmula 1 regrese a México para disputar el Gran Premio de la CDMX en la pista de la Magdalena Mixhiuca.

La edición de este 2024 tendrá un toque especial, pues además de Checo Pérez, en la Práctica Libre 1 estará el regiomontano Patricio O'Ward a bordo del McLaren.

Incluso el sabor latino lo añadirá Franco Colapinto, el piloto argentino que llegó hace algunas semanas a la reina del automovilismo para ocupar uno de los asientos en la escudería Williams.

Las fechas del Gran Premio de México 2024 son:

Viernes 25: FP1 y FP2

Sábado 26: FP2 y Clasificación

Domingo 27: Carrera