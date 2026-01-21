Champions League: Horario y canales para ver EN VIVO los juegos de HOY, miércoles 21 de enero

Este miércoles finaliza la jornada 7 de la UEFA Champions League, la penúltima de esta primera ronda que definirá las fases eliminatorias.

Equipos como Atlético de Madrid, Liverpool, Newcastle, Chelsea y Barcelona, quieren el triunfo que los meta o los acerque a los primeros ocho lugares de la clasificación, esos que dan boleto directo a los octavos de final.

Luego de su victoria frente al Inter de Milan, el Arsenal aseguró el liderato con 21 unidades. Los Gunners marchan con paso perfecto en esta primera etapa y cerrarán en casa frente al Kairat.

Por su parte, Real Madrid y Bayern Munich, ambos con 15 puntos, tienen en sus manos su futuro para la siguiente fase. Con una victoria estarán del otro lado sin depender de otros resultados.

Horarios y canales para los juegos de HOY

Hoy comienza a definirse la siguiente ronda de la Champions League y algunos equipos podrían quedarse sin posibilidades este día. Ganar o despedirse de la Liga de Campeones.