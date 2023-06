Carlos Salcedo explota y acusa de 'mala fe' a Gerardo Martino por estar en su contra: "Tengo pruebas"

Carlos Salcedo, uno de los mejores defensores de México y mundialista en la Copa del Mundo de Rusia 2018 vivió momentos difícil el pasado proceso en el Tricolor bajo laa órdenes de Gerardo Martino.

Estratega que ante un problema del central de Cruz Azul con su auxiliar Jorge Theiler, decidió borrar de las convocatorias al futbolista, quien reconoció además de triste por lo ocurrido que el argentino actuó de mala manera con él.

“Sí, (actuó de mala fe) y tengo pruebas, pero no las revelaré. Hablé un par de veces con él (Martino) y me comentó que en su momento yo era mejor que lo que estaba llamando. Hice todo lo que podía hacer, hablé con mis compañeros y les pedí disculpas (...) que te digan que tienen que seguir dándole oportunidad a los que están, psicológicamente te mata”, compartió en entrevista con TUDN.

Salcedo, agregó que después de ese difícil momento también se comunicó con el auxiliar de Gerardo Martino, pero el rencor le evitó volver a vestir la camiseta de la Selección Mexicana.

“Hablé con su auxiliar que fue con el que tuve la discusión y me dijo que me conocía, pero sí siento que hubo mucho rencor. Parece que (Martino) va para Miami, yo no tengo nada en contra de él y quiero tener una buena relación porque el día de mañana no sabes que te depara", finalizó.