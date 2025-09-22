Canel's, 100 años de historia; celebra centenario a lo grande

Canel’s está de fiesta: cumple 100 años de trayectoria. Para celebrarlo, junto al Atlético de San Luis prepararon una colaboración especial: un jersey conmemorativo. La leyenda “100 años Canel’s” acompañará al equipo de fútbol en el partido contra el Club América. Además de alianzas impresionantes, ¿qué más nos espera de este festejo?

Canel’s: 100 años de historia

Fundada en San Luis Potosí en 1925, la empresa confitera empezó como una productora local de dulces. Un siglo después, Canel’s ahora tiene presencia en más de 30 países, consolidándose como líder mundial en la industria.

Foto: Cortesía Canel's

Desde la goma de mascar y las paletas hasta los caramelos macizos y las gomitas, cada uno de los productos de Canel’s ha acompañado a familias mexicanas a lo largo del tiempo creando recuerdos y llevando sonrisas con sus golosinas.

El jersey de Canel’s y el Atlético de San Luis representa un legado imborrable

Más que un simple uniforme, el jersey conmemorativo simboliza un siglo de esfuerzo, tradición y pasión. Es un tributo a una empresa que ha trascendido fronteras, llevando alegría a nuevas generaciones.

Este lanzamiento es notable por su significado. El jersey será portado por el equipo de la ciudad sede de la empresa. Además, tendrá protagonismo en un partido muy importante contra el Club América.

Foto: Cortesía Canel's

De esta manera, Canel’s reafirma su compromiso en seguir construyendo un legado para el futuro.

Canel's y el deporte: una historia que se escribe junta

La historia de Canel's está estrechamente ligada al deporte. Durante años ha patrocinado a equipos de alto perfil como Alpine F1 Team en Fórmula 1, Padres de San Diego en MLB y el Atlético de San Luis en la Liga MX.

También es propietaria del equipo Team GP en Nascar México y de Canel’s Cycling, un referente del ciclismo nacional por más de 35 años.

Es así como los 100 años de Canel’s no solo demuestran la capacidad de la empresa por crear sonrisas, sino también de impulsar el deporte mexicano.

Canel's: un compromiso con el futuro

Con el jersey conmemorativo, la marca potosina inicia el rumbo de su próximo centenario. Canel’s, al mirar siempre a sus orígenes, lanza un potente mensaje: para progresar, hay que honrar de dónde venimos.

Foto: Cortesía Canel's

La colaboración es solo el principio de diferentes actividades que Canel’s tiene preparadas. ¿Qué más nos tendrá listo la empresa mexicana?

