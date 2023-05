Canelo Álvarez honrado de volver a casa para "cumplir su sueño"

Saúl 'Canelo' Álvarez protagonizará este 6 de mayo una pelea histórica para él y para el pugilismo mexicano, porque se unirá a figuras del encordado -Julio César Chávez, Humberto González, Vicente Saldívar - que estelarizan una función de campeonato en su país, hecho que le genera orgullo al jalisciense.

"Es un honor para mí poder estar aquí en una pelea como esta y venir como el mejor, me siento contento y orgulloso, porque empezó como un sueño y gracias a Dios logramos regresar como el mejor", expresó el 'rey de los supermedianos'.

Álvarez Barragán puntualizó que llegar a la cima del boxeo de lo supermedianos fue producto del hambre en el ring, porque pese a caer en dos ocasiones, simplemente es parte del objetivo de dejar un legado en el deporte.

"No estoy en mi zona de confort, si me quedo en mi zona de confort nunca me ganarían en toda mi vida, al final estoy queriendo lograr cosas que ningún otro peleador hace", compartió.

Canelo explicó que su deseo de pelear en México era enorme, así que la función va dedicada para la gente que lo vio crecer y lo apoyó al inicio de su carrera en Jalisco, pero detalló que no fue un proceso sencillo.

"Me siento contento por darle a la gente este evento tan grande, no es fácil, aunque me hacía la pregunta, ¿por qué no?, claro que es complicado porque se mueven muchísimas cosas para una pelea como esta, al final de cuentas cuando se quieren las cosas, se pueden hacer", indicó el boxeador.