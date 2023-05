Saúl 'Canelo' Álvarez está listo para su pelea ante John Ryder, significará el primer duelo del tapatío tras someterse a una cirugía en la mano izquierda, ni el rival, ni la situación en su extremidad, ni el escenario -estar en casa- le causan temor al pugilista.

"No, no tengo miedo, estoy al 100 por ciento, el miedo es una sensación que nunca he sentido", afirmó el campeón indiscutido de los supermedianos.

Álvarez Barragán peleó por última vez en Jalisco el 18 de 2011, curiosamente también fue ante un británico -Ryan Rhodes- para este 6 de mayo se mide a Ryder a quien considera complicado y por esta razón en el 'Canelo Team' decidieron enfrentarlo.

"Hizo una pelea importante, le ganó a Daniel Jacobs y creo que es la pelea perfecta para regresar de mi cirugía. Es un peleador complicado, zurdo que saca los golpes raros y no tiene nada que perder y eso lo hace más peligroso", expresó el tapatío.

Canelo manifestó respeto a su rival de Gran Bretaña, quien intentará arrebatarle los cinturones de los supermedianos al mexicano -CMB, AMB, OMB y FIB-; pero Álvarez ya dejó claro que buscará que la fiesta en Guadalajara, Jalisco sea completa, es decir, conseguir la victoria por nocaut.

"Arriba del ring siempre me preparo para noquear y es lo que voy a buscar el sábado es lo que quiero brindarle a la afición y sin duda voy a salir a buscarlo, no tengan la menor duda", remarcó el campeón indiscutido de las 168 libras.

Canelo Álvarez contó que pelear en Jalisco también le generó dificultades, pero tras la preparación que implementaron con Eddy Reynoso, están sólo a la espera de subir al ring para que suene la campana.

"Estuve concentrado en un lugar especial, se hacen las cosas al cien por ciento como en otros lugares, al principio fue complicado adaptarnos a una rutina diferente después de estar entrenando en San Diego por tanto años, pero al final lo hicimos bien con el enfoque de llegar al 100 por ciento", sentenció el pugilista tapatío.