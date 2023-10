Canelo Álvarez gana 10 MDD gracias a sus exitosos negocios en Estados Unidos y México

En el boxeo mexicano existen varias historias en donde el exitoso pugilista terminó perdiendo sus ganancias por distintas razones, principalmente por la falta de administración. En el caso de Saúl Álvarez, no lo será.

El mexicano ya generó una serie de negocios que hoy le brindan una ganancia de 10 millones de dólares anuales independientes a lo que genera cada que pelea (100 millones de dólares).

"Solamente hago mi trabajo, trato de hacer las mejores peleas y eso (las inversiones) vienen de la mano", comentó en exclusiva a EL UNIVERSAL Deportes.

El último de sus proyectos son las bebidas VMC, cocteles con alcohol que no sólo se distribuyen en México, a inicios de septiembre inició la venta en Estados Unidos. Que se suman a la bebida energizante Yaoca.

La lista es amplia, en su natal Guadalajara comenzó su cadena de tiendas de conveniencia 'Upper by Canelo Energy', las gasolineras 'Canelo Energy' y la taquería El Pastor del Rica, que maneja junto a su hermano.

Saúl reveló que de pequeño soñaba con ser arquitecto y su anhelo por la construcción lo hizo desarrollar SSA Inmboliaria. Mientras que su otro sueño, el que sí cumplió lo hizo generar su marca 'No Boxing No Life' donde vende artículos para practicar el boxeo.

Álvarez Barragán también incursiona en el ring de la tecnología con Canelo Mobile, su línea telefónica que permite conectar a los clientes a más de 60 países de todo el mundo. La app 'I Can' en el cual comparte un régimen alimenticio, así como rutinas para bajar de peso y aumentar masa muscular.

Saúl no podría estar alejado del pugilismo y con Canelo Promotions organiza eventos deportivos, entre ellos funciones de box y el torneo de golf 'No Golf, no life'.

Con 18 años de trayectoria 'Canelo' ya es una marca, misma que explota con 'Canelo Store', en donde vende las gorras y playeras oficiales con su logo.

Lista de Negocios de Saúl Álvarez