Canelo Álvarez revela la fecha para su retiro y lo toma con tranquilidad

Hablar del retiro no es un tema que le incomode a Santos Saúl Álvarez Barragán, por el contrario, sabe que es parte de un proceso en el boxeo profesional, el suyo inició el 29 de octubre de 2005 -con un nocaut- contra Abraham González y podría concluir en 2027.

"Siempre lo he dicho a los 37 años de edad es momento de poder comenzar a disfrutar mi vida de otra manera", confesó en exclusiva a EL UNIVERSAL Deportes.

El ‘Canelo’ en julio pasado cumplió 33 años de edad, de los cuales casi 18 ha tenido los guantes puestos. Claro que la madurez ya llegó al tapatío, para bien, porque sabe que su cuerpo y mente son las herramientas principales en el cuadrilátero, mismas que podrían extender su carrera en el mismo.

“Uno nunca sabe la verdad (que vaya a pasar), hoy me siento bien, en el tope de mi carrera y veremos qué pasa en estos años”, advirtió el nacido en Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.

La experiencia boxística también orilla al Canelo a saber elegir sus batallas, sabe que conforme avancen los años subirá menos veces al ring y la vez que protagonizó cuatro funciones en menos de un año -entre diciembre de 2020 y noviembre de 2021- fue porque la situación así lo ameritó.

“Hace un par de años peleé cuatro veces, pero era porque veníamos del Covid-19, tenía muchas ganas de pelear, pero normalmente tengo varios años peleando dos veces al año, entonces creo que seguiré de esa manera”, indicó Álvarez.

Con dicha estrategia el objetivo de Saúl es, “dejar un legado como uno de los mejores en la historia del boxeo a nivel mundial” y lo está logrando, al ser el primer mexicano en ser campeón indiscutible de los pesos supermedianos, hecho que logró en noviembre de 2021 cuando derrotó a Caleb Plant y se hizo del cinturón de la Federación Internacional de Boxeo, que sumó a los de la Asociación Mundial, Consejo Mundial y Organización Mundial.

“Considero que he logrado muchas cosas, muchos campeonatos, muchas buenas peleas, pero veremos al final de mi carrera en que posición (de la historia) estoy”, puntualizó Álvarez.

La exitosa carrera del Canelo también ha sido acompañada de críticas, quienes demeritan a sus contrincantes, aunque conoce esos comentarios negativos, el pugilista no les hace caso y sólo se concentra en lo suyo.

“Al final de cuentas no van a estar contentos con nada, ni perdiendo les di gusto, no tengo ningún mensaje para ellos, no me interesan”, sentenció el próximo rival de Jermell Charlo.