Andrés Vaca revela 'regaño' de José Ramón Fernández; "Ya deja de hablar bien del América"

Andrés Vaca, una de las voces más importantes de Televisa se ha convertido en un gran narrador, gracias a su pasión y velocidad en las transmisiones de la Liga MX.

Hecho que lo llevó ya ha vivir grandes eventos al nivel internacional y a conocer a importantes figuras de los medios de comunicación, quienes reconocen su labor.

Uno de ellos es José Ramón Fernández, emblemático e histórico comunicador, con el que Andrés compartió un momento divertido que no dudó en contar a sus compañeros en TUDN.

Todo ocurrió en la reciente edición del podcast de MÁS Deporte, que tuvo como invitado a Juan Pablo Fernández, quien habló un poco del legado de su padre.

Siendo interrumpido por Vaca, que compartió una anécdota con José Ramón Fernández, mismo que lo 'regañó' por hablar bien del Club América.

"Yo tengo una anécdota con tú papá. Nunca lo había visto, la primera vez que coincidimos fue en la Copa del Mundo de Qatar 2022, estábamos los de ESPN y Televisa muy cerca. Un día iba caminando con Gina y venía, dije me voy a presentar. Lo quería saludar y le dije que trabajaba en Televisa, me dijo que mucho gusto y me di la vuelta. Me habló y me pidió dejar de hablar bien del América", relató entre risas.

