Andrés Lillini quiere una Selección Mexicana Sub 13: No somos un club

Andrés Lillini, director de selecciones juveniles, quiere un proyecto distinto con miras a los Mundiales de 2026 y 2030. El dirigente argentino dio a conocer que presentó un proyecto de Sub 13.

"Fue un proyecto que presenté. Creo que el futbol formativo comienza a los 13 años y presenté un proyecto para empezar a preparar una Sub 13 para que cuando afrontemos el torneo Sub 15 de la Concacaf, no lo tengamos tan encima como este año y principalmente ayudar a los clubes", declaró Lillini.

"Si logramos qué jueguen, objetivo logrado, ya después Jaime (Lozano) los podrá convocar", agregó.

El extécnico de los Pumas destacó la relevancia de iniciar un proceso formativo y comenzar un roce internacional a temprana edad. Asimismo, enfatizó que el objetivo es que tengan mayor oportunidades en Primera División.

"La Selección no es un club, no formamos futbolistas, tenemos poco tiempo. Nosotros lo que les damos es la competencia internacional, el roce con selecciones, el vivir escenarios internacionales desde temprana edad, juntarse con los mejores del país en concentraciones, lo mediático... Entonces pones a los jóvenes en una preparación que al final nuestro principal objetivo es que jueguen en Primera División", agregó.

Sin embargo, Lillini mencionó que es un tema de concientización de los clubes, aunque respetó los modelos de cada institución.

"Cuestión de concientización, cada club tiene su manera de pensar, cada club tiene su modelo, pero vamos por esa vía. Lo bueno es que la gente está al frente de la Federación Mexicana de Futbol piensa que la solución está en casa", concluyó.

