Amaury Morales causa revuelo al hablar de su futuro con Cruz Azul: "No quiero quedarme toda la vida"

Cruz Azul ha comenzado a confiar más en sus jugadores jóvenes y gracias a eso han descubierto a futbolistas muy interesantes, como es el caso de Amaury Morales que se ha convertido en la joya de la cantera celeste, pero que causó polémica con sus recientes declaraciones.

La irrupción de Morales en el primer equipo de La Máquina sucedió el año pasado y desde ese momento cautivó a la afición celeste, así como a los aficionados mexicanos que ven en él a un futbolista con un futuro prometedor.

Con apenas 19 años, Amaury ya sabe lo que es tener rodaje en Primera División y lo significativo que es poder jugar en uno de los clubes más grandes del país. A pesar de eso, el atacante mexicano ya comienza a pensar con una posible salida a Europa para mostrar sus cualidades.

"No quiero ser conformista y quedarme en México. Estoy bien en Cruz Azul, pero no quiero quedarme ahí toda mi vida. Voy a pelear para estar en Europa y dar ese salto", comentó el juvenil.

De momento, el joven de La Máquina se encuentra en Francia disputando el torneo Maurice Revello con la Selección Mexicana Sub-20, el cual servirá para que él y sus compañeros muestren su calidad.

"Creo que es un torneo importantísimo ya que nos revela cómo estamos parados de cara al Mundial. Las experiencias y el nivel que se viven aquí son muy altos, entonces nos viene muy bien a todos y nos abre las puertas para dar un salto a Europa"

La agenda de Morales ha sido muy apretada en los últimos días. Recientemente ganó la Concacaf Champions Cup con Cruz Azul e inmediatamente tuvo que viajar para unirse al Tri en Francia.

"Me gusta jugar futbol, entonces para mí no es un problema el simple hecho de un día estar en una final y al otro viajar, porque hago lo que me gusta. Estoy con mis amigos, me la paso muy bien y, aparte, viajo y conozco el mundo; es muy emocionante lo que estoy viviendo".

Amaury no es una pieza indiscutible en Cruz Azul, pero si suele ser un jugador que entra de cambio o llega a ser titular uno que otro juego. Esto se ve reflejado en sus estadísticas, en las cuales suma un total de 39 duelos y 845 minutos repartidos en las distintas competencias disputadas por La Máquina.