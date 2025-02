Álvaro Fidalgo desmiente que haya hablado con Javier Aguirre sobre la Selección Mexicana; esto pasó en Coapa

Hace unos días, Javier Aguirre, técnico de la Selección Mexicana, visitó las instalaciones de Coapa para ver el entrenamiento del América, charlar con André Jardine y hablar con unos jugadores.

En esa ocasión, se dijo que uno de los motivos por los que asistió al Nido fue para hablar con Álvaro Fidalgo, quien el próximo año podría convertirse en elegible para el Tricolor en caos de seguir en México; sin embargo, el mismo futbolista mexico-español desmintió esos rumores.

“Siento tener que desmentir eso. Lo leí cuando lo sacaron, saludé al Vasco cuando llegó, le di la mano y lo saludé porque lo enfrenté contra Monterrey como el resto de mis compañeros. Siento decir que no hablé con el Vasco de la Selección Mexicana La información que salió es totalmente mentira, lo siento, pero no es así”, aclaró el volante de las Águilas.

En 2026, año en el que finaliza su contrato con el América, también cumpliría cinco años en México, por lo cual, se convertiría en una pieza elegible para el Vasco Aguirre.

Por ahora, el combinado nacional no es una prioridad para Álvaro, quien prefiere tomar ese tema con calma y enfocarse únicamente en el conjunto azulcrema.

“Quedaría un año para el tema de la Selección. No es algo que pueda siquiera pensar, no lo sé, ya lo dije. Hay un seleccionador que no sé si en algún momento puede pensar en esa opción o no, nadie me dijo absolutamente nada, es un año para cumplir los tiempos, con el club me queda año y medio de contrato, no sé si voy a estar o no, no depende mí. Sería hablar por hablar", aseveró.