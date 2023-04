Alan Rubio toma como "aprendizaje" su derrota en el León Open

El tenista mexicano Alan Rubio perdió en su debut en el León Open, cayó por 6-3 y 6-2 ante el chino Bu Yunchaokete, pero tomó esta caída de la mejor manera.

"Ha sido buenas semanas de aprendizaje, conocer el nivel de los jugadores y estar compitiendo con ellos me ha dado otra visión del tenis he mejorado estas últimas semanas, no se ve en los resultados pero es parte de un proceso de aprendizaje", expresó a EL UNIVERSAL Deportes.

El mexicano está en el lugar 853 del ranking de la ATP, su rival se ubica hasta el 242, situación que desde un inicio lo toma en cuenta Rubio, "tienes que tener la paciencia y la humildad de reconocer que esos jugadores te llevan un tramo más, así que debes tener paciencia de competir".

Alan compartió que tiene una estrategia cuando enfrenta a este tipo de rivales que lo superan en el ranking, por ello cuando salta a la cancha trata de encontrar un punto a mejorar frente a ese contrincante.

"Trato de implementar cosas que me puedan ayudar a seguir creciendo, lo es principal no quedarme en el yo de hace seis meses, siempre tratar de evolucionar", afirmó.

Alan indicó que en este momento de su carrera debe adquirir el mayor conocimiento posible, tanto de otros jugadores como de él mismo, principalmente por ello se fue a Estados Unidos porque en aquel país competir a nivel colegial le funcionó más que quedarse en México.

"En México hay personas que saben y conocen el tenis, pero faltan más competencias, hay que competencias en el extranjero y tuve que salir a Europa para subir mi nivel, eso es caro", sentenció.