A Siboldi no le importan las formas, solo quiere ganarle al León

Robert Dante Siboldi quiere ganarle a León sin importar la forma. El técnico de Tigres aceptó que, debido al poco tiempo que ha tenido para entrenar, el resultado tiene que ser prioridad antes que un funcionamiento óptimo.

El estratega uruguayo recordó que, desde que tomó las riendas del equipo, la intensa actividad por enfrentar la Concacaf Liga de Campeones y el torneo local, han sido factores para que no pueda imprimir el estilo de juego que pretende.

"Por supuesto que a mi me importan las formas, siempre me importaron porque es la forma de construir un equipo, que los jugadores sepan a qué jugamos, sin embargo, hoy no hay tiempo, por eso vamos a priorizar las cosas, ganar es lo más importante" declaró.

"Cuando no tienes tiempo y en las circunstancias que estaba el equipo, que necesitaba volver a creer y tener confianza, credibilidad, el resultado es lo que se está priorizando por encima de la forma" agregó.

Siboldi manejará esta filosofía este martes cuando se mida a los Esmeraldas en el partido de ida de las semifinales de la Concachampions, duelo que se disputará en la cancha del estadio Universitario.

Aceptó que no será un duelo sencillo enfrentar a los dirigidos por Nicolás Larcamón que han mostrado regularidad tanto en el torneo local como en el torneo internacional.

"León es un buen equipo pero nosotros también lo somos. Venimos de tres partidos sin recibir gol, el equipo se está viendo mejor en lo defensivo y ofensivamente mejoramos con llegada" concluyó.

