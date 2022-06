Yanet García, mejor conocida como la exchica del clima, es una de las mujeres más populares en las redes sociales, ya que tan solo en Instagram acumula una comunidad de 14.8 millones de seguidores, en donde comparte su estilo de vida fitness y algunos de sus looks.

Constantemente, la presentadora deja hipnotizados a sus fans con sus atuendos más hot, con los que no duda ni por un segundo en presumir su figura perfectamente tonificada, que la ha convertido en una de las famosas más codiciadas del mundo del espectáculo.



Foto: Instagram @iamyanetgarcia

Aunque una vida saludable no es la única pasión de la originaria de Monterrey, pues nos ha confirmado en más de una ocasión que también es una amante empedernida de la moda, por lo que las tendencias más glam no pueden faltar en sus looks, tal como lo demostró al unirse a la tendencia Pride al posar con un vestido de red multicolor que no dejó nada a la imaginación.

Yanet García se une a la tendencia Pride con sensual vestido de red

En el Mes del Orgullo la tendencia Pride se apodera de la temporada y todas las fashion icon del momento no han dudado en sumarse al trend, y Yanet García no sería la excepción.

Rodeada de arena, sol y mar, la exchica del clima lució una prenda que estamos seguros de que se convertirá en un esencial para no pasar desapercibida en verano, pues Yanet García lució un vestido arcoíris de red, una prenda que la influencer propone como uno de nuestros mejores aliados para añadir un toque sensual y original a un outfit veraniego.



Foto: Instagram @iamyanetgarcia

Llevó esta pieza para combinar con un diminuto bikini neón, creando el dúo perfecto de colores para llevar los próximos meses, en el que te puedes inspirar inspiración para hacer tus combinaciones en la próxima escapada a la playa.



Foto: Instagram @iamyanetgarcia

Por último, Yanet agregó unas arracadas de gran tamaño, y lució una melena con sutiles ondas y un maquillaje natural.



Foto: Instagram @iamyanetgarcia

