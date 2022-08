Yanet García regresa los jeans de botones a la cintura

Yanet García, la ex chica del clima e influencer mexicana, siempre sorprende a sus seguidores a través de sus redes sociales. Y es que además de compartir su día a día en Nueva York y dar consejos para mantener una gran figura con dieta y ejercicio, es famosa por ser toda una conocedora de las tendencias más sexys e imponer moda, tal como lo hizo con unos jeans de botones.

Actualmente la tendencia en los jeans indica que deben ser holgados, de corte recto o acampanados, trends que se retoman de los años 90 y 2000. Sin embargo, Yanet García deja en claro que incluso las prendas que parecen obsoletas se pueden seguir usando sin verse anticuadas o fuera de moda.

En esta ocasión en De Última te mostramos cómo la chica del clima sorprendió a sus fans con unos jeans ajustados a la cintura y con botones, un estilo que seguro tienes guardado en tu clóset y que vas querer desempolvar.

Yanet García sorprende a sus fans con sus jeans ajustados

Yanet García al parecer aplica el dicho: "de la moda lo que te acomoda”. Y no es para menos, ya que en esta ocasión, sorprendió a sus fans con un outfit peculiar que algunos críticos tacharían como fuera de tendencia. Sin embargo, la influencer dejó en claro que no siempre hay que tener las prendas del momento para lucir increíble. Así que puedes tomar su ejemplo e inspirarte para tu siguiente look.

La coach fitness compartió recientemente, con sus más de 14.8 millones de seguidores de Instagram, una historia donde se le ve posando frente al espejo de su departamento de Nueva York con su outfit que llamó la atención, ya que en lugar de verla con los jeans holgados aesthetic que están en tendencia, optó por portar unos entubados de tiro alto y 3 botones en la cintura, una prenda que resaltaba su figura.

Para completar su outfit y resaltar su cintura, la ex chica del clima portó un top de color blanco que mostraba su abdomen torneado. Además remató con una chaqueta de mezclilla oversize y unos tenis Jordan blancos. Una combinación perfecta para verse juvenil y casual, que combina a la perfección con el ambiente citadino y caótico de Nueva York que también compartió en su historia.



Foto: Instagram @iamyanetgarcia

Saca del clóset tus jeans ajustados e inspírate en Yanet García

Como mencionamos anteriormente, los jeans holgados, de corte recto o acampanados, son los que están de moda. Sin embargo, la historia de Instagram de Yanet nos demuestra que se puede armar un outfit casual para robarse todas las miradas con unos pantalones entubados que fueron trend hace unos 5 años.

Recuerda que con los jeans ajustados se resaltan las piernas y son ideales para mujeres que tienen una complexión delgada y una cintura pequeña, ya que moldean la figura sin perder comodidad. Seguramente tienes alguno resguardado en su clóset, y es hora de desempolvarlo.

Y es que, tal como Yanet García, puedes hacer combinaciones con prendas trend como una chaqueta de mezclilla oversize y un top para lucir en tendencia.

En caso de que no tengas unos jeans ajustados no te preocupes, puedes encontrar los que mejor te acomoden en varias tiendas de moda y con distintos diseños. Son una prenda infalible para las salidas casuales y siempre lucen bien con tu calzado favorito. Te dejamos un par de opciones:



Foto: Shein

Pantalón ajustado de tiro alto con botón

Marca: Shein

Precio: 468 pesos



Foto: Shein

Jean oscuro ajustado con botón

Marca: Shein

Precio: 477 pesos

