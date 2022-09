Yanet García luce salida de baño de 2 piezas ideal para el otoño

Una vez más, Yanet García comprobó que cuando se trata de lucir sensual y a la moda es una experta. La chica del clima más famosa de México presumió su figura torneada en una salida de baño de 2 piezas con textura de red que no te puede faltar esta temporada.

La modelo de 31 años se ha convertido en una de las celebridades más fashionistas de la televisión, en particular, con las cátedras que da al atreverse a usar outfits arriesgados de playa.

Como bien nos tiene acostumbrados, la estrella de Only Fans dejó con la boca abierta a sus seguidores al compartir un par de fotografías donde se le aprecia de espaldas. Y no solo por su silueta, sino por su buen gusto para vestir y lucir como una auténtica gurú de la moda.



Foto: Instagram @iamyanetgarcia

El traje de baño de red de Yanet García

Yanet García es una de las reinas de Instagram, actualmente cuenta con una comunidad de 14.8 millones de seguidores a quienes les comparte su rutina diaria y viajes.

En esta ocasión, la modelo deleitó a sus fans al lucir sobre la playa y en De Última te damos los detalles de su look.



Foto: Instagram @iamyanetgarcia

“Tómate tu tiempo para limpiar, sanar, renovar, crecer y convertirte de oruga a mariposa” fue la frase con la que la TV Host acompañó una serie de postales que dejaron al descubierto su belleza natural.

La modelo posó con un bikini negro de top con escote de corazón. Los trajes de baño en color sólido son indispensables en tu guardarropa, ya que favorecen a todo tipo de cuerpos, pues resaltan las curvas de la cadera y enmarcan la cintura.

Por el contrario, llevar un traje de baño con patrones y texturas puede jugar a tu favor o en contra, según el tipo de diseño que elijas. Por ejemplo, visualmente hablando, las rayas horizontales en tonos oscuros son más favorecedoras que las verticales, lo mismo con los lunares.

Aunque si quieres darle un plus a tus bikinis, Yanet García tiene la opción ideal para lograrlo. La ex chica del clima agregó una salida de baño de 2 piezas en color negro con un diseño de red que convirtieron su look de playa en un atuendo de otoño.

Prendas de red, la tendencia que arrasa en la playa

Poco a poco las prendas de red o “naked” han ganado terreno entre lo más innovador de las tendencias de moda para playa. Basta con llevar un vestido o pareo que deje a la vista tu bikini para elevar cualquier atuendo, incluso para llevarlo en una salida de noche.

Inspirado en elementos marinos, como las redes de los barcos o pescadores, el conjunto de 2 piezas de Yanet García es ideal para verte chic. Puedes llevarlo en acabado crochet o con aplicaciones de piedras, estoperoles y brillantes.



Foto: Instagram @iamyanetgarcia

La ventaja de lucirlo al estilo de Yanet García es que puedes experimentar con diferentes patrones bordados. En este caso, la modelo utilizó un diseño asimétrico con flores a la altura de la cadera.

Aunque en sus salidas a la playa también ha lucido vestidos de espalda descubierta y caída en cascada en color blanco que ayudan a estilizar la figura y alargar las piernas. Como tip, combinan a la perfección con unas sandalias o zapatillas de tacón bajo:



Foto: Instagram @iamyanetgarcia

Si lo tuyo son los outfits llamativos, procura tener un vestido de red multicolor. Tienes la opción de machearlo con un bikini en tonos vibrantes, para un look monocromático, o llevarlo a juego con un bañador en tonos oscuros:



Foto: Instagram @iamyanetgarcia

Sea cual sea el estilo que prefieras, un conjunto de red como el de Yanet García te salvará de apuros para crear atuendos formales o casuales en la playa.

