En estos días llenos de fiestas y reuniones, las bajas temperaturas pueden jugar en nuestra contra y complicar la situación a la hora de elegir un buen outfit ideal para la ocasión, que incluso podría hacerte cambiar varias veces de parecer y no sentirte 100% segura de tu decisión.

Yanet García cada día toma mayor relevancia entre sus seguidoras femeninas en redes sociales por mostrar las mejores tendencias en lencería y arriesgarse a lucir piezas con un toque de sensualidad, al igual que en sus looks, en donde siempre encuentra la manera de favorecer a su tipo de cuerpo sin importar lo que se ponga.

En esta ocasión, la presentadora de televisión muestra cómo se puede elevar un outfit invernal con básicos atemporales como un minivestido negro y comprueba que las gabardinas son una de las mejores inversiones que puedes tener en tu guardarropa esta temporada.



Foto: Instgram @iamyanetgarcia

Los básicos siempre son una buena opción para salvar el día, sin embargo, en las ocasiones especiales, la apuesta siempre va por las tendencias más novedosas; aún así una buena idea para elevar básicos son los complementos que serán el diferenciador perfecto que hará que tus atuendos brillen.



Yanet García en minivestido y botas altas

Un look clásico para lucir espectacular a pesar de las bajas temperaturas fue con lo que cautivó Yanet García a sus seguidores recientemente, dando una propuesta para elevarlo con las botas en tendencia que brillaron este año, las botas “over the knee” que, gracias a su prominente largo, pueden salvarte del frío con looks cortos que lleven shorts o minivestidos.

En las fotos que compartió con sus casi 15 millones de seguidores en donde camina por el Museo Metropolitano de Nueva York, la reconocida “Chica del clima” lleva un outfit que derrocha sofisticación y sensualidad, protagonizado por minvestido negro atemporal en compañía de una gabardina color arena.



Foto: Instgram @iamyanetgarcia

La magia sucede cuando eleva estas dos piezas clásicas con unas botas over the knee (con un largo por encima de la rodilla), que presentan una textura de cuero ideal para la temporada. Una de las ventajas de este tipo de calzado es que visualmente hace lucir las piernas más largas y les da una forma torneada y favorecedora.

Ella complementa su look ganador con un bolso negro Louis Vuitton con testura de cuero, como sus botas, y un detalle de maxi cadena dorada.

Otro look similar que compartió con minivestido negro y botas, las mismas piezas base, es resaltado con un abrigo largo de color rojo que revitaliza por completo el outfit agregando una gran dosis de color. Las botas que lleva siguen teniendo el largo arriba de la rodilla, ahora con una textura de charol brillante.



Foto: Instgram @iamyanetgarcia

