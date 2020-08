Sabemos que los básicos del armario siempre son prendas que nos ayudan a vernos fabulosos sin la necesidad de quebrarnos la cabeza en un look muy elaborado.

En notas anteriores te hemos hablado sobre el clóset inteligente y las prendas que debes tener para que siempre te veas bien sin complicarte la existencia, y eso es lo que nos muestra la conductora Yanet García.

Ella sabe que es inspiración para muchas personas, pues desde sus redes sociales muestra los beneficios de los buenos hábitos como el ejercicio y la alimentación balanceada, y también comparte sus mejores looks.



En su último post de Instagram, Yanet García nos presumió desde el foro del programa “Hoy”, un diminuto vestido negro de mangas largas y efecto drapeado gracias al cordón ajustable, que define su figura.

Además, Yanet García no perdió oportunidad de lucir su melena XL cargada de mucho volumen. Completó el look con arracadas extra large y un par zapatillas en tonos nude, otro gran aliado del estilo que debemos de tener en nuestros armarios.

Aunque no lo creas, contar con un armario inteligente hace que tus looks nunca pasen desapercibidos, y el ejemplo de esto es Yanet, ya que con colores que viven en el guardarropa de todas logró un look ganador que es útil si tu día está lleno de actividades.

Llevar al segundo nivel los tonos más conocidos no es una tarea tan difícil, es cuestión de que te concentres en lo que más te gusta a la hora de vestir y sobre todo siempre inviertas en básicos de calidad.

