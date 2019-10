Y la peor vestida de la semana es… Raquel Bigorra y su look descoordinado

Bienvenidos una vez más a la “Peor vestida de la semana”. En esta ocasión tenemos nuevamente a una de las conductoras de la televisión mexicana, Raquel Bigorra, quien lució un desastroso look que nos dejó impactadas y horrorizadas.



En Instagram, la cubana compartió una fotografía en donde se le puede ver con un look semi casual y descoordinado. Se trató de un vestido largo color nude con pedrería y flecos que combinó con un pantalón de mezclilla. Este sin duda es un look que seguro se puso en la mañana dormida, pues no posee relación alguna.



Está bien que cada quien se quiera arriesgar con su look, sin embargo, hay que saber cómo hacerlo. Un vestido de ese estilo definitivamente no van con unos jeans, sobre todo porque la ropa se ve encimada y no luce como debiera. Nuestra recomendación es sencilla, si vas a usar falda pantalón, trata de llevarlo con algo más holgado, por ejemplo existen medias faldas que se ponen en el área de la cintura y que funcionan para este tipo de ocasiones.



¿Qué te pareció?