Bienvenidos una vez más a tu sección favorita, La peor vestida de la semana. En esta ocasión tenemos a la conductora y comunicadora Paola Rojas, quien hace unos días nos compartió un outfit muy invernal, el cual no nos convenció del todo. ¿Quieres saber más? Entonces sigue leyendo.

Paola Rojas siempre nos comparte en sus redes sociales sus outfits del día. Ya sea con vestido, pantalón o blusas semiformales, el estilo de Paola siempre ha sido elegante y sobrio. Sin embargo, esta semana usó un look que realmente no entendimos del todo.

Se trata de un chaleco estilo blazer con silueta oversized que combinó con unos leggings blancos y botas altas de gamusa. Si bien el look está muy bonito para el exterior, sentimos que este atuendo no solo la hizo lucir con menor estatura sino con un desajuste que no la hizo ver nada bien.



Para empezar, Paola utilizó ese top que a nuestro gusto está demasiado largo para la combinación de ese día. Un blazer sencillo en tonos neutros es la opción perfecta para lucir increíble. Esta prenda le restó altura debido al largo, el cual no le favoreció. Para rematar, los leggins blancos no son recomendables a menos que sea para ejercicio, debido a que al ser demasiado ajustados pueden lucir informal. Luego, para acabarla de amolar, las botas altas solamente le restaron altura y esto lo acentuó más debido al poco tacón que la conductora llevaba. Lo mejor hubieran sido unas zapatillas o, de lo contrario unas botas por debajo de las rodillas.



¿Qué opinas?