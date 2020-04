Ok, hace unos días te habíamos dicho cómo encontrar el mejor bronceador según tu color de piel. Sin embargo, con esa nota queríamos darte las herramientas perfectas para lucir increíble pese a que estamos en casa, sin posibilidad de tomar el sol. No obstante, hay usuarias que llevaron esto al extremo y acabaron fatal.

Jenni Coleman, de Manchester, llevó su bronceado al siguiente nivel, literalmente. Según el medio de noticias Daily Mail, Jenni se volvió de color verde después de usar un bronceador casero que causó que sus hijos y familia le dieran el apodo de Elsaba, la bruja verde del Mago de Oz.

Según declaraciones de Jenni, ella estaba tomando una copa de vino en su hogar cuando notó que su piel se había tornado con un verde brillante. Según reporta Daily Mail, Jenni casi llora cuando se vio en el espejo de su casa.

Asimismi, Coleman declaró que no está segura del por qué se tornó de color verde su piel, sin embargo ella piensa que la causa fue que tomó un bronceador caducado: “Solo me lo puse un viernes en la noche, obvio vi que había un poco de verde en mi piel, pero no pensé que resultaría así” declaró.

Asimismo, dijo que sus hijos le dijeron que “no se tonaba tanto” y que ella lo dejó pasar. Coleman es fanática de comprar bronceadores del cuerpo y que acostubra a ir a centros de bronceado para agregar color a su piel. Sin embargo, en esta ocasión solo se lo aplicó y al día siguiente ya estaba así de verde.

Sin embargo, esta mala aplicación tuvo solución: “Me tomó varios días en que se cayera el color. Lo ocultaba mientras estaba en casa, sin embargo cuando podía tallaba mi piel con agua y jabón.

Recuerda que cualquier procedimiento estético que realices en tu piel, deberás hacer pruebas 24 horas antes y consultar a un experto para que te de las mejores indicaciones.