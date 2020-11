Las tendencias en el mundo de la belleza siempre van cambiando de una manera tan veloz que lo que hoy es un hit entre las más fashionistas ,mañana seguramente viajará directamente al baúl de los recuerdos, pero hay colores que siempre brillan en ciertas temporadas.

Nuestras manos son un foco de tendencias que debemos aprender a sacarle un provecho, pues lejos de la joyería con la que solemos sacar el mejor partido para ellas (y gracias a la pandemia hemos puesto pausa en su uso), debemos hablar sobre los esmaltes de uñas, que son una de las mejores opciones para darle a tus uñas una nueva vida.

Muchos han sido los colores y estilos que fueron protagonistas de temporadas como el verano o la primavera, pero en el vino tinto se encuentra lejos de ser el mejor compañero de las pastas… pues ha venido a darnos un toque de glamour y elegancia a tus uñas que no debes dejar pasar.



Leer también: Tendencias de belleza que son todo un hit en estos últimos meses

Esta tendencia no es algo que nos tome por sorpresa, pues en desfiles anteriores, el vino tinto se apoderó de varios looks que en este otoño son una elección correcta para no pasar desapercibida. Además, este color se filtró como la humedad en los beauty looks de las que más saben de moda y ahora apuesta por llegar a tus uñas con diseños que sinceramente le volarán la cabeza a cualquiera.



Así que toma nota, pues te mostraremos los siguientes looks que son perfectos para darle un toque de color a tus uñas sin que pierdas el estilo.

Diseños discretos

Aunque este color puede robar las miradas de quien sea por sí mismo, de vez en cuando es bueno darle un plus que permita tener un mani muy original. Para esta tarea, los pinceles y los stickers siempre serán de gran ayuda.

En este primer modelo que te presentamos, podeos ver que el color vino adquiere una textura un poco más mate, pero la linea de color negro con toques de glitter le da una vista muy cool a este mani



Foto: Mis_xv

Ahora, si lo tuyo no son los diseños más discretos, pero te gusta robar las miradas con tu mani, nunca está de más que te pongas un tanto creativa y pongas en práctica las habilidades que adquiriste durante el encierro para tener un mani muy top.



Foto: Mis_xv

Beauty tip: trata de que los colores siempre contrasten para que el vino tinto sea el tono que va de fondo, tus uñas tendrán un toque muy top sin dejar de lado el color de la temporada.

Uñas XL: la obsesión de Rosalía

Aunque hay dos caras muy diferentes cuando buscamos modelos para un nuevo mani, debemos admitir que muchas veces nos sentimos algo atraídas por los modelos XL y afortunadamente “La Rosalía”, nos ha enseñado a llevarlos con estilo.

Lejos de su estilo sporty chic y makeup muy cuidado, sus uñas son una obsesión para todas las adictas a las manicuras. Puede que llevarlas sea todo un reto, pero ni este modelo escapa al color de la temporada.

Beauty tip: Si por tu mente pasó esta idea busca un diseño que vaya acorde a tu mano y tus dedos.



Foto: Mis_xv

Juega con los colores

Este color es muy combinable con otros como le blanco o el nude y sin duda alguna le darán el balance perfecto a y tu mano, logrando un mani muy bonito que podrás llevar a todos lados.

Combinar los colores puede darte un look muy arriesgado con el que seguro inspirarás a más de una persona para plasmar toda su personalidad en un mani.

Beauty Tip: Trata de que los colores tengan armonía entre ellos, recuerda no mantener un mani muy plano y agrega un poco de tu creatividad con unos pinceles



Uñas mate

Si bien los tonos mate son muy socorridos cuando se tiene un evento formal, puedes llevarlos aún sin estar invitada a uno. Estas texturas en tu mani te darán una imagen más cuidada, pues como el tono es demasiado oscuro, lograrás mantenerlo por un poco más de tiempo.

Beauty tip: aplica capas de color para que este no se piierda y recuerda que puedes darle una segunda vista con un color que no tenga esa textura.