Pese a que todos pensábamos que el artesano Tzotzil, Alberto López, presentaría el trabajo textil de sus compañeras y compañeros de Aldama, Chiapas en la codiciada semana de la moda de Nueva York, también conocida como New York Fashion Week, (espacio donde diseñadores internacionales como Anna Sui, Jeremy Scott y Prabal Gurung presentan sus creaciones), esto no será así, según aclara la agencia de noticias AFP en un comunicado oficial.

“Después de que varios medios de comunicación y usuarios en redes sociales afirmaron que se trataba de la codiciada Semana de la Moda. En realidad, López no estará en ese, sino en otro desfile de esa ciudad” aclaró la agencia de noticias francesa a partir de una entrevista al diseñador.

El evento titulado American Indian Fashion Through The Feathers 2020, es una actividad externa realizada durante la Semana de la Moda de Nueva York, que se celebrará el 2 de febrero, según la pagina de entradas Universe.com. Sin embargo, no forma parte de la agenda de la reconocida institución oficial. Es decir, Alberto no participará en LA Semana de la Moda de Nueva York, sino en actividades independientes celebrados en el marco de esta misma. Asimismo, AFP explica que la equivocación surge porque “la compañía organizadora de este evento se llama New York City Fashion Week”.

Además de este acontecimiento, Alberto López Gómez realizará a finales de enero una lectura en la Universidad de Harvard y tiene confirmados dos eventos más, llamados Fashion Show Tzotzil que se realizarán en el restaurante Robert en Nueva York el 5 de febrero y en la Galería Rene Soto Gallery, ubicada en el estado de Connecticut el 8 de febrero. Cabe destacar que estos eventos, si bien empatan con la Semana de la Moda de Nueva York, no forman parte del calendario oficial de dicho evento. El artesano y diseñador confirmó a AFP que no se trataba del “famoso desfile” sino del “otro”, asimismo, declaró estar igual de feliz de que pueda presentar sus diseños en los espacios asignados.

Pese a las confusiones ocurridas, es importante destacar el trabajo de Alberto no solo para con México, sino con su comunidad ubicada en Aldama, Chiapas. Alberto es vocero y representante de más de 150 mujeres artesanas que forman parte de la marca K'uxul Pok, que en español significa “prenda viva”. Este éxito no debe de pasar desapercibido y debemos de celebrar que los grupos originarios sean visibilizados en eventos como estos. En declaración a AFP, Alberto puntualizó “Voy a representar a Chiapas, quiero mostrar más el trabajo de las compañeras y compañeros artesanos, que valoren el trabajo y la fuerza que tenemos los indígenas”.