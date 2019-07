Trucos de estilo para llevar tus looks de verano

El verano ha llegado y seguramente te estás preparando para irte de vacaciones, pero si no tienes idea de qué llevarte en tu maleta, a continuación te daremos algunos tips de qué prendas llevar y hacer trucos que te beneficiarán.



1. Prendas brillosas.

Seguramente tienes prendas brillosas y no las utilizas en el día porque piensas que solo son exclusivas de la noche, pero te equivocas, las puedes utilizar este verano en el día ya que hay un sin fin de combinaciones por lo que lucirás perfecta en cualquier ocasión, hasta para ese look street.



2. Talla correcta.

Sabemos que la tendencia por las prendas oversize han estado a full, pero no te imaginas lo que cambia un outfit cuando la talla es la adecuada. Hace que luzcas perfecta.



3. Uniforme.

Esto es un truco que los profesionales siguen, tengan el estilo de vestir que tengan. Crear una especie de uniforme, o conjunto cómodo al que recurrir cuando no tienes nada que ponerte, es básico. Esto está muy relacionado con el armario que todas deberíamos renovar cada temporada.



4. El bolso, accesorio de culto.

SI hay algo que siempre hace un look más interesante y atractivo sin duda son los accesorio, pero en especial el bolso. Eso sí, te recomendamos llevarlos en la mano (sean o no bandoleras) para no alterar el conjunto.



5.Cómo combinar estampados entre sí

Sabemos que combinar colores y estampados es una tarea un poco difícil. Por eso, te damos un truco mucho más fácil que va a hacer muy útil. Si quieres combinar dos estampados diferentes en un mismo estilismo, asegúrate de que cumplan dos requisitos súper fáciles. Que sigan una misma línea cromática o, al menos, parecida. Que el tamaño del dibujo sea igual, ni mucho más grande, ni mucho más pequeño.



Ahora que tienes estos trucos que nadie te había dicho prepárate para disfrutar y lucir estupenda este verano.

¿Qué te parece?