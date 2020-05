Siempre que pensamos en nuestro beauty look nos enfocamos en unas zonas y dejamos otras en el olvido. Los labios son de esas cosas que a veces olvidamos y no sabemos que al ponernos un labial podemos hacer que nuestro maquillaje no se vea tan plano. Sin embargo no debes olvidarte de esta zona del rostro, pues unos labios humectados siempre lucirán excelente.

Nuestros labios son parte indispensable de nosotros y llega a ser un gran atractivo visual cuando son unos labios bellos y cuidados, pero tenemos que darle una arregladita para que siempre sean un sello de nuestro beauty look. Así que ve por un espejo y tu cosmetiquera, pues la guia para que logres unos labios muy cool está aquí.

Lo primero que debes de tener en cuenta es de qué manera cuidas esta zona de tu cara, pues para conseguir unos labios de impacto es importante que se encuentren hidratados y sanos, este paso es importante pues ayudará a que no se agrieten por resequedad.

Las tendencias que son perfectas para toda ocasión y que te ayudarán a lucir siempre bella son los labios mate y el glossing. Cada una de estas ofrece una apariencia diferente a tu maquillaje y con la que al final del día lucirás hermosa y robarás todas lás miradas.

Los labiales mate pueden venir en barra o en su presentación líquida y su aplicación requiere perfección y un poco de ayuda de otros productos como un marcador de labios del mismo tono.

El efecto glossy permite dar un volumen extra a tus beauty look y la textura a esta área que luego dejamos olvidada. Algo que también amamos del efecto gloss es que pensamos que todos son transparentes y eso un error fatal ya que sus presentaciones vienen en colores desde las gamas más intensas hasta las más suaves que nos ayudan a lograr labios con volumen.



Dicho esto y con nuestros labiales a la mano podemos iniciar con el primer consejo.



Para labios grandes y gruesos el los labiales mate son la mejor opción.

Con tus bellos labios seguro todos mueren por un beso tuyo y si no es así con este tip ese beso será el deseo de todos. Para que les saques provecho, los labiales mates y tú serán los mejores amigos ya que, el efecto que te dará son de una boca sana y aterciopelada. como dijimos antes es importante que definas correctamente el contorno de tus labios y evita a toda costa el uso de gloss ya que solo dará un volumen exagerado a tu boca.

Los tonos rosados y rojos serán tus mejores amigos para que esa sonrisa que tienes y tu beauty look pueda destacar en todo momento. Otro consejo que agregamos es que cuides mucho el tono de lápiz labial que usarás pues, los tonos más oscuros pueden darte más edad.



Para labios delgados y bocas pequeñas el gloss es la mejor opción

Si tu caso es opuesto y tienes labios pequeños no es el fin del mundo porque el gloss puede hacer maravillas por ti siempre y cuando sepas usar el mejor, en este punto te diremos que antes de comprarlos los pruebes y tengas ideas de la consistencia que tiene ya que algunos suelen ser muy chiclosos y esa sensación de incomodidad es la que queremos evitar.

El gloss transparente te dará ese volumen en tu boca que tanto deseas y sobre todo hará resaltar el color de tus labios. Un tip que te damos es que si usas colores oscuros en tus labios, el gloss transparente es ideal para ti.

Si no usas ningún color tampoco es el fin del mundo pues la gama de los gloss siempre puedes encontrar uno que dará ese brillo a tus labios y tener un beauty look ganador



