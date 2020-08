En el universo del calzado, muchos pares de zapatos han sido grandes aliados del estilo apostando por la comodidad de quienes los usan. Aunque en este 2020 hemos visto que la tendencia gira hacia los mules, los ugly sneakers y las sandalias de piso, hay un par que ha acompañado a las mujeres por años y siempre es el rey de todos los looks: los tacones o stilettos.

via GIPHY

Este par ha sobrevidido a todo: pandemias, guerras, conflictos sociales y empoderó a muchas mujeres a lo largo de sus vidas, así que no es nada raro que cuando eras una niña te pusieras los stilettos de tu mamá y caminaras por tu casa con ellos.

Con el tiempo algunas han apostado por la comodidad y han dejado de lado estos zapatos, pero muchas otras aunque quieren hacerlo, no saben llevarlos y esto puede resultar en caídas, golpes y en el peor de los casos una fractura en los tobillos. Así que si deseas mejorar en tu andar con estos zapatos para verte alta, segura y espectacular en tacones, llegaste al lugar indicado.

via GIPHY

Acostúmbrate



Foto: Pexels

El peor error que puedes hacer es subirte a unos stilettos de 14 centímetros cuando nunca has usado zapatillas, sabemos que estos entre más altura tengan, más ganas nos entran de poseerlos, pero tienes que ir pasito a pasito. Si no eres una mujer que domine al 100% estos zapatos, unos de 6 centímetros o de tacón cuadrado serán ideales para ti, camina con ellos en casa y trata de mantener una postura derecha para que no te vengas para abajo.



Pasos ganadores y tallas correctas



Foto: Pexels

Tus pasos no deben ser ni muy largos, ni cortos, ve lenta pero segura. Como te decíamos arriba, necesitas confianza y postura recta para que no mueras en el intento, además los zapatos que uses deben ser de tu talla (sin que te queden muy grandes y mucho menos que te aprieten).

Atención al detalle: interior y calidad



Foto: Pexels

Siempre es necesario tener unos stilettos de calidad, ya que hay veces que estos zapatos pueden ser muy rígidos lo que hace imposible la tarea de caminar, también tienes que revisar el interior y tratar de agregar una plantilla que no lastime las plantas de tus pies a la hora de usarlos. Siempre presta atención en estos detalles para que te veas espectacular al caminar.

Del tacón a la punta



Foto: Pexels

Olvida eso de pisar como si estuvieras llevando tus sneakers de siempre. En cuanto a los zapatos de tacón, apoya primero el talón y después la punta de los pies. Así te sentirás más cómoda y caminarás muy elegante.

¡P-R-A-C-T-I-C-A!

via GIPHY

Si quieres sentirte cómoda y caminar adecuadamente, necesitas practicar: nadie nace sabiendo cómo caminar en tacones. Empieza dentro de tu casa y trata de usarlos al menos una vez antes de ir a una fiesta (cuando esto sea posible). Así tus pies se acostumbrarán al calzado y podrás caminar con naturalidad.

No es fácil andar en tacones cómodamente, pero si sigues estos tips te asegurarás de tener un calzado de calidad y cómodo, ahora que si necesitas las mejores vibras del modelaje tenemos estos dos bonus para ti:

Bonus #1

Puedes ver un poco de las pasarelas para que cheques las posturas correctas y cómo es que van caminando con seguridad, sin miedo a caerse y sin perder el estilo.

Nuestra recomendación: Victoria´s Secret Fashion Show.

Bonus #2

Aprender a caminar en tacones es una experiencia muy divertida y si estás iniciando, Ru Paul tiene la canción perfecta para ese momento.

Nuestra recomendación: Supermodel - Ru Paul.