¿Recuerdas alguna de las tendencias para pelo que los 80 tenían para nosotras? Entre esos años donde Madonna cantaba “Like a Virgin”, las trends para un peinado ganador nunca se mantenían quietas y había una gama muy amplia que nos permitía tener una melena diferente todos los días.

Una de las más hot para el pelo sin duda fue el “waffle hair” y por lo menos alguna vez en la vida las mujeres llevaron su cabellera al segundo nivel apoyadas de una wafflera.

Pero, aunque nosotras digamos que esta tendencia quedó atrás junto con las canciones de Cyndi Lauper… Thalía nos pone el ejemplo para volver a llevar uno de los estilos más top que en su momento el favorito de las fashionistas.

Desde Instagram, Thalía nos mostró en su post más reciente que a ella nada la detiene cuando se trata de ir “arrasando con la vida”, pues aunque la cantante siempre nos deja frías con sus buena vibra y looks increíbles, esta vez se tomó la molestia de viajar en el tiempo para traernos de vuelta el waffle hair en su versión más actual.



Thalía nos mostró que llevar el pelo wafleado pero con mechones de rosa hace toda la diferencia (ojo porque este tono en el pelo también ha regresado con fuerza en las cabelleras de las más arriesgadas).

Si bien, en la primera imagen podemos apreciar una perfecta ponytail, el efecto que su estilista le está dando a su cabellera le agrega más volumen y le ayuda a crear un efecto de un pelo más fuerte y abultado.



Foto: @thalía

Las instantáneas compartidas por Thalía corresponden a un behind the scenes de su contenido de redes sociales, pero no podemos dejar de pensar en su look, ya que aunque no lo creas esta tendencia es de las más hot para este otoño, donde las cabelleras con volumen han regresado.

Ten a la mano siempre un protector para el calor en caso de que repliques este look, ya que debes cuidar tu cabellera para que no sufra algún maltrato durante tu arreglo personal.